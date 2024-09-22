Легендарного крокодила, сожравшего 300 человек, так и не смогли поймать. Он мог выжить и продолжить охотиться на людей

20 лет назад вышел знаменитый документальный фильм PBS «Охота на крокодила-людоеда». Телевизионщики вместе с гидом и герпетологом-любителем Патрисом Фэем пытались поймать в Бурунди огромного крокодила-людоеда Гюстава.
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