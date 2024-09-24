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Военное обозрение

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Власти Ирана: Тегеран скоро ответит Израилю за убийство главы политбюро ХАМАС

Власти Ирана: Тегеран скоро ответит Израилю за убийство главы политбюро ХАМАС

Иранские источники предполагают, что ответ Израилю может произойти после возвращения Пезешкиана с Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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