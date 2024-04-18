Норвегия отказалась размещать войска НАТО и ядерное оружие на своей территории

ОСЛО, 18 апреля, ФедералПресс. Норвегия выразила готовность защищаться в случае вооруженного конфликта, однако не намерена размещать у себя на территории войска НАТО и ядерное оружие на постоянной основе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии