Кошки спасли коллектив Куклачева при землетрясении в Японии

Во время гастролей в Японии кошки спасли коллектив театра Куклачева при землетрясении. Об этом aif.ru рассказал народный артист России Дмитрий Куклачев, сын народного артиста РСФСР, артиста цирка Юрия Куклачева.
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