Шиитские вооруженные формирования атаковали базу США в Курдистане

Американскую базу в Курдистане атаковали два БПЛА шиитских группировок Ирака.Накануне, по информации "исламского сопротивления Ирака", шиитскими вооружёнными формированиями была атакована при помощи двух беспилотников база США в иракском Курдистане.
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