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«ПСЖ» не купит Фати у «Барсы». Парижане хотят подписать вингера «Лиона» Барколя

«ПСЖ» не купит Фати у «Барсы». Парижане хотят подписать вингера «Лиона» Барколя

Ранее сообщалось, что парижский клуб готовит предложение о трансфере вингера «Барселоны», а каталонцы не против продажи игрока.

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