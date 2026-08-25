Bluetooth Glitch Exposes Alibaba's Secret Tracking Of Users, Developer Says A San Francisco-based developer discovered that Alibaba Group's AliExpress marketplace secretly hijacked his computer's audio system through hidden browser scripts, allowing the website to run inaudible sound waves at zero volume to create "fingerprints" used to track devices without relying on cookies.
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