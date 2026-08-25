Zero Hedge
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zero Hedge

11 подписчиков

Bluetooth Glitch Exposes Alibaba's Secret Tracking Of Users, Developer Says

Bluetooth Glitch Exposes Alibaba's Secret Tracking Of Users, Developer Says A San Francisco-based developer discovered that Alibaba Group's AliExpress marketplace secretly hijacked his computer's audio system through hidden browser scripts, allowing the website to run inaudible sound waves at zero volume to create "fingerprints" used to track devices without relying on cookies.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии