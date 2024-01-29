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Закон, порядок, государство

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На Купянском направлении российские операторы FPV-дронов нанесли удары по укрытой живой силе ВСУ

На Купянском направлении российские операторы FPV-дронов нанесли удары по укрытой живой силе ВСУ

Военнослужащие прибыли в район выполнения задачи, быстро развернули комплекс с беспилотными летательными аппаратами и, запустив дроны, направили их на выявленные цели.

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