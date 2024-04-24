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Полиция Забайкалья спасла ребенка, оказавшегося на льдине

Полиция Забайкалья спасла ребенка, оказавшегося на льдине

Школьник был спасён благодаря быстрому реагированию сотрудников МВД. Начальник отдела уголовного розыска майор полиции Николай Димов и заместитель начальника полиции по охране общественного порядка подполковник полиции Алексей Раковский МО МВД Балейского района были на месте происшествия и сразу же приняли решение действовать.

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