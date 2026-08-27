ШКИПЕР

«..... в большинстве указанных регионов активно работала укро-ПВО, что подтверждает версию о передаче американцами бандеровцам дефицитных ракет-перехватчиков. » Значит есть ещё пути доставки в Укрорейх вооружения и не исключено, что морским путём.