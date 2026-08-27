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Украинский фронт, главное за сутки: ВСУ драпанули из района Корабел в Херсоне, в Чернигове ВС России готовы открыть новый фронт

Украинский фронт, главное за сутки: ВСУ драпанули из района Корабел в Херсоне, в Чернигове ВС России готовы открыть новый фронт

     1645-й день спецоперации. Британские СМИ пишут о готовности России атаковать Лондон Подразделения ГрВ «Север» освободили н.

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Комментарии
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ШКИПЕР
«.....  в большинстве указанных регионов активно работала укро-ПВО, что подтверждает версию о передаче американцами бандеровцам дефицитных ракет-перехватчиков.  » Значит есть ещё пути доставки в Укрорейх вооружения и не исключено, что морским путём.
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4 н.
Misha Glusch
а низзя эти 70 зерновозов утопить прямо в устье Дуная?
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3 н.