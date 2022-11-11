ВСУ нанесли удар по району Антоновского моста, не давая возможность ВС РФ и гражданским лицам беспрепятственно покинуть Херсон

Если у кого-то возникли мысли о том, что украинская сторона даёт возможность российским войска беспрепятственно покинуть правобережье Херсонской области, не нанося ударов и просто заняв выжидательную позицию, то можно однозначно сказать: это всего лишь иллюзии.