Военное обозрение

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ВСУ нанесли удар по району Антоновского моста, не давая возможность ВС РФ и гражданским лицам беспрепятственно покинуть Херсон

ВСУ нанесли удар по району Антоновского моста, не давая возможность ВС РФ и гражданским лицам беспрепятственно покинуть Херсон

Если у кого-то возникли мысли о том, что украинская сторона даёт возможность российским войска беспрепятственно покинуть правобережье Херсонской области, не нанося ударов и просто заняв выжидательную позицию, то можно однозначно сказать: это всего лишь иллюзии.

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