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Петербургский дневник

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СПбГУ не будет принимать экзамены по русскому у мигрантов

СПбГУ не будет принимать экзамены по русскому у мигрантов

Сдать его можно в Российском государственном педагогическом университете им. Герцена В Правительстве России утвердили перечень госучреждений, которые могут проводить для мигрантов экзамены по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ.

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