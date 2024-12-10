СПбГУ не будет принимать экзамены по русскому у мигрантов

Сдать его можно в Российском государственном педагогическом университете им. Герцена В Правительстве России утвердили перечень госучреждений, которые могут проводить для мигрантов экзамены по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ.
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