Разговоры о «дружбе» и «братстве» с Азией оказались фикцией?

Давеча глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в солнечный и «братский» Узбекистан, отдавая дань памяти павшим воинам у Вечного огня в Самарканде, удивился отсутствию надписей на русском языке у памятника «Скорбящая мать».