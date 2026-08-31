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Газета.ру

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Врач Солтанова: особой пользы от чая с лимоном натощак нет

Врач Солтанова: особой пользы от чая с лимоном натощак нет

Чай с лимоном утром натощак для большинства здоровых людей не представляет опасности, однако у некоторых он может спровоцировать изжогу и дискомфорт.

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