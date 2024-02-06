UKMTO: Британское судно атаковали возле йеменского порта Ходейда

Судно военно-морского флота Великобритании подверглось атаке возле одного из портов Йемена. Об этом во вторник, шестого февраля, проинформировало Управление морских торговых операций Соединенного королевства (UKMTO) при ВМС страны в социальной сети.
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