В Челнах определены шесть площадок для запуска пиротехники

В Набережных Челнах определены шесть площадок для запуска пиротехники. Об этом рассказал на аппаратном совещании подполковник внутренней службы, начальник 15 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РТ, Алмаз Мифтахутдинов.