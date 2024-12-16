В Челнах определены шесть площадок для запуска пиротехники

В Набережных Челнах определены шесть площадок для запуска пиротехники. Об этом рассказал на аппаратном совещании подполковник внутренней службы, начальник 15 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РТ, Алмаз Мифтахутдинов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии