Украинские металлурги потребовали западные военные конвои, чтобы возобновить экспорт морем

Украина должна потребовать от Запада помощь, в том числе военную, в разблокировании черноморских портов, чтобы спасти своих металлургов, несущих колоссальные убытки.
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