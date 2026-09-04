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Украинские металлурги потребовали западные военные конвои, чтобы возобновить экспорт морем

Украинские металлурги потребовали западные военные конвои, чтобы возобновить экспорт морем

Украина должна потребовать от Запада помощь, в том числе военную, в разблокировании черноморских портов, чтобы спасти своих металлургов, несущих колоссальные убытки.

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