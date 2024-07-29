Переполох в киевском ЦУМе: охранника уволили за непочтительное отношение к родственникам «азовцев»

В Киеве скандалом закончилась очередная акция «FREE AZOV», приуроченная к годовщине событий в Еленовке на Донбассе, где в ночь с 28 на 29 июля 2023 года в исправительная колония № 120 прогремел взрыв, унесший жизни нескольких десятков содержавшихся там украинских военнопленных.
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