Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Переполох в киевском ЦУМе: охранника уволили за непочтительное отношение к родственникам «азовцев»

Переполох в киевском ЦУМе: охранника уволили за непочтительное отношение к родственникам «азовцев»

В Киеве скандалом закончилась очередная акция «FREE AZOV», приуроченная к годовщине событий в Еленовке на Донбассе, где в ночь с 28 на 29 июля 2023 года в исправительная колония № 120 прогремел взрыв, унесший жизни нескольких десятков содержавшихся там украинских военнопленных.

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