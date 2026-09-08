В Главный храм Южного военного округа прибыл ковчег с частицей мощей Донского

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Малый ковчег с частицей мощей князя Дмитрия Донского был доставлен в Храм Святого Георгия Победоносца в Ростове-на-Дону - Главный храм Южного военного округа.
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