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ТАСС

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В Главный храм Южного военного округа прибыл ковчег с частицей мощей Донского

В Главный храм Южного военного округа прибыл ковчег с частицей мощей Донского

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Малый ковчег с частицей мощей князя Дмитрия Донского был доставлен в Храм Святого Георгия Победоносца в Ростове-на-Дону - Главный храм Южного военного округа.

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