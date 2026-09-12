МИД Белоруссии подал заявку на вступление в Банк развития БРИКС

Белорусский министр Максим Рыженков сообщил о подаче заявки на участие в Новом банке развития БРИКС. На саммите 12-13 сентября в Нью-Дели Белоруссия выступает как партнёр, стремясь укрепить экономические и международные связи.
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