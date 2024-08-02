Камала Харрис собрала $476 млн за месяц, что намного больше, чем Трамп

В июле кампания вице-президента США Камалы Харрис собрала $476 млн, колоссальная сумма, свидетельствующая о том, что спонсоры, которые когда-то были напуганы перспективами ноябрьских выборов с президентом Джо Байденом, предлагают горы денег для ее поддерж Доходы Харрис, Национального комитета Демократической партии и связанных с ней организаций значительно превзошли доходы бывшего президента-республиканца Дональда Трампа, чья кампания и […].