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Южноуральцы прошли в полуфинал всероссийского конкурса «Флагманы образования»

Южноуральцы прошли в полуфинал всероссийского конкурса «Флагманы образования»

Им предстоит разработать программу развития образовательной сферы для своего муниципалитета. Представители Челябинской области вошли в число 600 полуфиналистов профессионального конкурса «Флагманы образования.

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