Вакцинация, Нюрнбергский кодекс и Российский суверенитет

Зачем верховная власть РФ маниакально твердит про «добровольность прививок» на словах, хотя на деле этой самой «добровольности» становится всё меньше и меньше? Почему без лицемерных оговорок, не стукнет кулаком по столу и не отправит сразу всех «принудительно», придумав очередное юридическое «оформление», которое примут столь же послушно и скоропостижно? Кто или что мешает? Вы, конечно, будете смеяться: ОНИ! Звери, почище рептилоидов - американцы! Как бы не старались, но в нашей Конституции по-прежнему «зашиты» положения, так называемого, международного права, в частности, имеющие отношения к данной ситуации.