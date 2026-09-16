Украине срочно понадобились локомотивы совместимые с русской колеёй. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига буквально потребовал от всех союзников Киева срочно разыскать и передать в пользу Укрзализницы тяговый подвижной состав.
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