Сказка для двоих

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Как сохранить страсть в отношениях с женой? Какие советы получат мужчины, если все будет наоборот

Как сохранить страсть в отношениях с женой? Какие советы получат мужчины, если все будет наоборот

Раньше было проще. После замужества женщину назначали хранительницей домашнего очага. Знай себе, ходи в засаленном халате, крути гульку на голове, гоняй детей во дворе подальше от белоснежных накрахмаленных простыней – никто слова не скажет.

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