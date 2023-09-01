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Возняцки отыграла у Брэди сет и брейк и вышла во вторую неделю на первом ТБШ за 3,5 года

Каролин Возняцки победила Дженнифер Брэди в третьем круге US Open – 4:6, 6:3, 6:1. Во втором сете она уступала 0:2.

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