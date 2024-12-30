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Володар Мурзин: «У Карлсена бесконечные привилегии. Я вообще не понимаю, чем он недоволен. Это все равно что в теннисе все бы подавали с задней линии, а кто-то один выходил на подачу к самой сетке»

Российский гроссмейстер Мурзин выиграл ЧМ по рапиду в Нью-Йорке. Ранее с турнира снялся экс-чемпион мира в классику норвежец Магнус Карлсен, который отказался переодевать джинсы – эта одежда нарушала официальный дресс-код.

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