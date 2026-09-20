Партия "Яблоко" заявила, что проходит в Новгородскую облдуму с 6,38%

Партия «Яблоко», по предварительным результатам ДЭГ (дистанционного электронного голосования), проходит в Новгородскую облдуму.
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