США обеспокоены вмешательством России в выборы 2024 года

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что администрация Байдена обеспокоена попытками России вмешаться в президентские выборы в США, которые пройдут в ноябре этого года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии