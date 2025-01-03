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Соболенко о Мирре Андреевой: «Мы играли на выставке в Абу-Даби, так что я смогла узнать ее получше. С нетерпением жду нашего матча»

Они сыграют в полуфинале турнира в Брисбене.  «Она отличный игрок. Мы играли на выставке в Абу-Даби, так что я смогла узнать ее получше.

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