Для продления ВНЖ Латвии потребуют знание языка на уровне А2 и осуждение СВО

Гражданам России, постоянно проживающим в Латвии, начали рассылать письма с требованием предоставить сертификат о знании латышского языка на уровне A2 и анкету, касающуюся их отношения к специальной военной операции (СВО) и Крыму.
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