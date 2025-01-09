Правительство Армении поддержало законопроект о начале присоединения к ЕС

Власти Армении поддержали инициативу о начале процесса присоединения страны к Европейскому союзу. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Арарат Мирзоян, представив проект соответствующего закона, РИА Новости.
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