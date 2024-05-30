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Закон, порядок, государство

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В Томской области полицейские организовали и провели традиционный конкурс «Мама, папа, я –знающая ПДД семья!»

Уже в пятый раз в Шегарском районе в рамках конкурса «Мама, папа, я – знающая ПДД семья!» собрались семьи дошкольников, чтобы продемонстрировать свои знания правил дорожного движения, ловкость и умение управлять велосипедом.

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