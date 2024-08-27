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  • Федор Родников
    Эти отдыхающие ещё забыли приписать,что там не было на всё готовых,услужливых турок-е*арей.😅😂🤣Россиянка описала...
  • zhanna simonova
    Арестовать то арестовали,но сливки снимут англичане.все,что нужно знать о экономике ЕС и о их связях с СШАМИД Сирии прокомм...
  • zhanna simonova
    Ну во первых Дурова арестовалМИД Сирии прокомм...

Бывший муж блогерши Лерчек купил машину за 22 миллиона рублей

Бывший муж блогерши Лерчек купил машину за 22 миллиона рублей

Бывший муж блогерши Лерчек Артем Чекалин похвастался роскошным автомобилем. Соответствующий пост появился на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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