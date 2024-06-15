В Котовске строят станцию юных натуралистов с оранжереей

Реконструкция сквера возле дома детского творчества в Котовске, которая проходит по итогам конкурса Минстроя «Малые города и исторические поселения» нацпроекта «Жилье и городская среда», близится к завершению.
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