Ракеты НАТО разбомбили истребители ВСУ: раскрыта тайна крушения МиГ-29

Украинские истребители МиГ-29 находятся в плачевном состоянии, что приводит к нештатным срабатываниям ракет и выходу из строя техники, сообщил в эксклюзивном комментарии aif.
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