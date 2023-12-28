«Трактор» сменил чернокожего канадца на рыжего

Челябинский клуб отказался от одного канадца и подписал другого. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ХК «Трактор», защитник «черно-белых» Мэдисон Бауи переходит в нижегородское «Торпедо» в обмен на денежную компенсацию.