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«Трактор» сменил чернокожего канадца на рыжего

«Трактор» сменил чернокожего канадца на рыжего

Челябинский клуб отказался от одного канадца и подписал другого. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ХК «Трактор», защитник «черно-белых» Мэдисон Бауи переходит в нижегородское «Торпедо» в обмен на денежную компенсацию.

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