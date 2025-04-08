Германия приостановила прием беженцев по программе ООН

Вариантов покинуть страну у граждан Украины все меньше. И если раньше можно было рассчитывать перейти границу нелегально, а потом найти работу где-нибудь в Европе, то сейчас многие страны закрывают въезд мигрантам.
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