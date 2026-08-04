Славянская докт...
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Славянская доктрина

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Тартария. Вопросы, оставшиеся без ответа

Тартария. Вопросы, оставшиеся без ответа

Тартария. Вопросы, оставшиеся без ответа Итак, пришло время подвести черту, кратко сформулировать, что же нам на сегодняшний момент удалось доказать, и отделить версии от предположений.

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Комментарии
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Вадим Лебедев
Автор коснулся только одной темы.  А в общем... многие учёные врут, недоговаривают и подтасовывают - превращаясь в обслугу чьих то интересов.  Тот же Ватикан... кладезь тайн, сокрытых фактов и правды. Что делает религию, по крайней мере - двуликой...
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