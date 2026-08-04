Тартария. Вопросы, оставшиеся без ответа Итак, пришло время подвести черту, кратко сформулировать, что же нам на сегодняшний момент удалось доказать, и отделить версии от предположений.
Тартария. Вопросы, оставшиеся без ответа
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вадим Лебедев
Автор коснулся только одной темы. А в общем... многие учёные врут, недоговаривают и подтасовывают - превращаясь в обслугу чьих то интересов. Тот же Ватикан... кладезь тайн, сокрытых фактов и правды. Что делает религию, по крайней мере - двуликой...
Ответить
1 м.
Свежие комментарии