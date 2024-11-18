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Закон, порядок, государство

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Медицинские подразделения мотострелкового полка армейского корпуса группировки войск «Север» применяют маневренные мотовездеходы и автомобильную технику с комплексами радиоэлектронной борьбы для эвакуации раненых в приграничном районе Курской области

Медицинские подразделения мотострелкового полка армейского корпуса группировки войск «Север» применяют маневренные мотовездеходы и автомобильную технику с комплексами радиоэлектронной борьбы для эвакуации раненых в приграничном районе Курской области

Данные системы РЭБ устанавливаются не только на новые багги, а также передаются в медицинские подразделения, выполняющие задачи на передовой, для установки на санитарные машины.

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