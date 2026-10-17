На праздничный стол всегда есть желание приготовить что-то новое и необычное. Салат “Норвежский роман” отлично разнообразит меню и будет хорошо выделяться среди классических салатов и закусок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Скупаю кабачки и ...
- Красим яйца на Па...
- На вкус как насто...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым