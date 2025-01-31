Недолго грустила в одиночестве: бывшая жена Кевина Костнера уже обручилась с его другом

Кевин заподозрил, что супруга ему изменяла. Еще три года назад брак Кевина с Кристиной казался вполне благополучным LEGION-MEDIA50-летняя Кристин Баумгартнер осенью минувшего года завершила свой развод с Кевином Костнером и теперь готовится снова выйти замуж.