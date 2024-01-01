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Санкционные войны

ШЫдевр.    18+,  ибо  есть  маты.(18+) Санкционные войны. Глава 4. Часть 2.Газа и Израиль: (дождавшись падения последней песчинки в часах с табличкой «Перемирие») Ага! Всё, тебе пиздец!Йемен: (расчехляя ракетную установку) Да, Израиль, тебе пиздец!Израиль: А ты ещё что за поц так.

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