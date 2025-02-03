🏴🇷🇺 Сегодня утром в Москве произошел взрыв в жилом комплексе «Алые Паруса» на Авиационной улице: по предварительной информации, там детонировало самодельное взрывное устройство в холле.
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🏴🇷🇺 Сегодня утром в Москве произошел взрыв в жилом комплексе «Алые Паруса» на Авиационной улице: по предварительной информации, там детонировало самодельное взрывное устройство в холле.
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