ВСУ за сутки потеряли почти 750 человек, а армия России взяла главную высоту над Авдеевкой: Обновленная карта военной операции на Украине 13 октября 2023 года Юлия СоколоваВ течение последних 24 часов Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли порядка 750 бойцов, пытаясь атаковать и контратаковать позиции российских войск.