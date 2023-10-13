ВСУ за сутки потеряли почти 750 человек, а армия России взяла главную высоту над Авдеевкой: Обновленная карта военной операции на Украине 13 октября 2023 года Юлия СоколоваВ течение последних 24 часов Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли порядка 750 бойцов, пытаясь атаковать и контратаковать позиции российских войск.
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