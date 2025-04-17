Reuters: Евросоюз отложил запрет на российский газ из-за пошлин Вашингтона

ЕС не опубликует «дорожную карту» отказа от сжиженного природного газа РФ на фоне «неопределённости с будущим» торговых отношений между европейскими государствами и Соединёнными Штатами, сообщает Reuters.
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