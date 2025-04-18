Силы ПВО уничтожили 56 украинских беспилотников

За ночь над регионами РФ силы ПВО сбили 56 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны России. «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 56 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в публикации ведомства в Telegram.