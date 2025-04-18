НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

54 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • наталья никифорова
    Эта абсолютно наглая, поганая рожа Губерниев только появляется на телеэкране сразу хочетсЯ вмазать по ней кирпичом. Т...Савелий Коростеле...
  • Юрий Кушнарев
    а куда шойгу с его сворой? И таких шойгу как грязи.С ними как,соловьёв?«Предатели Родины...
  • Лидия Санникова
    Позорище, а не советник.Губерниев предлож...

Силы ПВО уничтожили 56 украинских беспилотников

Силы ПВО уничтожили 56 украинских беспилотников

За ночь над регионами РФ силы ПВО сбили 56 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны России. «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 56 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в публикации ведомства в Telegram.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх