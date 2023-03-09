flickr.com | President Of Ukraine / Public domain Статья New York Times о диверсиях на «Северных потоках» стала подтверждением того, что украинский президент Владимир Зеленский является марионеткой ЦРУ, заявил французский политик Флориан Филиппо.
flickr.com | President Of Ukraine / Public domain Статья New York Times о диверсиях на «Северных потоках» стала подтверждением того, что украинский президент Владимир Зеленский является марионеткой ЦРУ, заявил французский политик Флориан Филиппо.
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