Русский компас Фото: скрин видео тг-канал "Русская община". Скандал на северной земле: "Русская Община" встала поперёк горла диаспоре.
Готовы достать оружие: диаспора объявила охоту на русских из-за наклеек на авто
Комментарии
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Сергей Безон
Русский имя прилагательное. Жаль что ногайцы это не понимают. Есть Великороссы и малороссы. И никогда русские первыми не лезли в драку. Но успешно ее заканчивали. Если у ногайской общины есть претензии к Великороссам, пусть предъявят и обоснуют. Если нет, то пусть дальше спокойно живут и работают. Просто закралась мысль, я знаком был с ногайцами, они нормальные люди, а раз так, то за общиной ногайской стоят иностранные спецслужбы. Проверить и запретить ногайскую общину, а виновных привлеч к уголовной ответственности за госизмену и разжигание национальной неприязни.
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10 час.
Сергей Киселев
Точно так!
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9 час.
Сергей Алексеев
Англичанка гладит, больше некому.
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6 час.
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