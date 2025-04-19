Готовы достать оружие: диаспора объявила охоту на русских из-за наклеек на авто

Сергей Безон

Русский имя прилагательное. Жаль что ногайцы это не понимают. Есть Великороссы и малороссы. И никогда русские первыми не лезли в драку. Но успешно ее заканчивали. Если у ногайской общины есть претензии к Великороссам, пусть предъявят и обоснуют. Если нет, то пусть дальше спокойно живут и работают. Просто закралась мысль, я знаком был с ногайцами, они нормальные люди, а раз так, то за общиной ногайской стоят иностранные спецслужбы. Проверить и запретить ногайскую общину, а виновных привлеч к уголовной ответственности за госизмену и разжигание национальной неприязни.