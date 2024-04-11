Подпольщик Лебедев: в Херсоне около железнодорожного вокзала прогремел взрыв

Утром 11 апреля в городе Херсоне, который находится под контролем Украины, произошел мощный взрыв. Территорию около железнодорожного вокзала оцепили, сообщил РИА «Новости» координатор подпольного движения Николаевской области Сергей Лебедев.
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